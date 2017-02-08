Сопредседатель Евронеста отметила важность защиты свободы слова в Арцахе

Омбудсмен Армении Арман Татоян 8 февраля в Брюсселе провел рабочую встречу с руководителем делегации Европарламента в Евронесте, сопредседателем Евронеста Ребеккой Хармс.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные со свободой слова и работой журналистов в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате омбудсмена РА.

Была детально обсуждена деятельность журналистов и правозащитников в Арцахе. Арман Татоян особо подчеркнул важность вопроса участия омбудсмена Арцаха в международных встречах, а также передал доклад омбудсмена Арцаха Рубена Меликяна о зверствах с азербайджанской стороны в ходе апрельской войны.

В ходе встречи Ребекка Хармс заявила, что свобода слова должна быть защищена повсеместно, в том числе, и в Нагорном Карабахе. Была также отмечена важность того обстоятельства, что это европейские ценности, и они имеют всеобщее значение. Также были обсуждены вопросы деятельности омбудсмена РА и сотрудничества с ЕС. Был достигнут ряд договоренностей по поводу дальнейших совместных действий, в том числе, с омбудсменом РА.