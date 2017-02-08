Экстрадицию Лапшина прокомментировали международные СМИ

Экстрадицию Лапшина освещали не только в армянской и азербайджанской прессе. Как передает «Арменпресс», вопрос прокомментировали также авторитетные международные СМИ.

«Блогер арестован за посещение несуществующей страны» - под таким ироничным заголовком опубликовало статью агентство BBC. Корреспондент агентства Алекс Дакевич пишет, что блогер, как правило, не затрагивал политические темы, однако сумел оказаться в эпицентре политического скандала, поскольку властям Азербайджана не понравились его частые визиты в НКР. BBC пишет также о том, что жене Лапшина не разрешили увидеться с мужем.

Газета Dailymail пишет, что Лапшина арестовали в Беларуси и выдали Азербайджану за посещение спорной территории.

Израильсий сайт Timesofisrael.com отмечает, что посещение блогером спорной территории обеспокоило «лидера среднеазиатского народа». В сайте говорится также о резкой критике со стороны Лапшина в адрес Алиева.

Факт ареста Лапшина зафиксирован также европейской редакцией радио «Свобода». Кроме некоторых деталей по делу, радио «Свобода» цитирует координатора организации «Комитет защиты журналистов Нины Огниановой, которая сказала, что нельзя арестовывать журналиста «за выраженное им мнение или за посещение спорной территории».

Верховный суд Беларуси рассматривал жалобу блогера менее получаса. Адвокат Лапшина Наталья Шекина сообщила, что ее подзащитный не присутствовал в зале суда. Она заявила, что супруга Лапшина обратилась в Отдел гражданства и миграции Главного управления внутренних дел Минска с требованием предоставить дополнительную защиту.

Кроме того, она представила жалобу в Комитет по защите прав человека ООН, который уже принял жалобу на рассмотрение.

В случае признания со стороны Верховного суда Беларуси законным решения об экстрадиции Лапшина в Баку, оно вступит в силу с момента обнародования.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.