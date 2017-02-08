CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса

Группа сенаторов в США намерена в среду, 8 февраля, официально внести на рассмотрение своих коллег законопроект, в соответствии с которым президент Дональд Трамп сможет отменить санкции против России только с разрешения Конгресса. Как сообщила телекомпания CNN, документ, главными авторами которого выступили республиканец Линдси Грэм и демократ Бен Кардин, пользуется широкой двухпартийной поддержкой на Капитолийском холме.

Законопроект, с содержанием которого ознакомилась CNN, получил название "Акт об оценке отношений с Россией" и разработан на случай, если Трамп примет решение ослабить ограничительные меры, введенные против Москвы указами экс-президента Барака Обамы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. По сведениям телекомпании, документ "потребует от Белого дома подготовить доклад с подробным объяснением, почему он стремится отменить санкции, а также установит 120-дневный период, в течение которого Конгресс сможет проголосовать против" такого шага.





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