Армянские депутаты предпринимают шаги по противодействию экстрадиции блогера Лапшина

Депутаты НС Армении единогласно осудили экстрадицию Азербайджану блогера Лапшина со стороны белорусских властей и предложили предпринять адекватные шаги.

Депутат Кокобелян выступил в начале заседания НС Армении с утверждением о том, что экстрадиция Азербайджану блогера Лапшина со стороны белорусских властей состоялась с нарушением международных правовых норм и прав человека.

Депутат от РПА Самвел Дарманян подчеркнул, что не сомневается в том, что Азербайджан, не имея политического согласия, под каким-либо предлогом выдаст Лапшина или РФ, или Израилю.

«Есть и другое обстоятельство – ЕАЭС и ОДКБ, а также Беларусь – как союзническое государство, начинают терять авторитет в глазах армянского общества, и здесь РФ есть над чем задуматься»,- сказал Фарманян.

Свою озабоченность этим обстоятельством выразил также депутат Хосров Арутюнян- председатель парламентской момиссии по вопросам ОДКБ.

Лидер фракции ППА Наира Зограбян назвала шаг Беларуси наглостью и беспримерным цинизмом. Она сказал, что голосовала бы за замораживание членства Армении в ОДКБ до правового решения вопроса.

Депутат Ваге Ованнисян предложил активно работать с РФ и Израилем, поскольку Лапшин является гражданином этих государств, однако не согласился с предложением Зограбян о замораживании членства Армении в ОДКБ до правового решения вопроса.

Депутат фракции АРФД Агван Варданян предложил принять заявление, в котором НС Армении осудит экстрадицию Азербайджану блогера Лапшина со стороны белорусских властей.

Депутаты Грант Багратян и Ваграм Багдасарян предложили поставить вопрос об исключении Беларуси из состава ОДКБ.

Верховный суд Беларуси рассматривал жалобу блогера менее получаса. Адвокат Лапшина Наталья Шекина сообщила, что ее подзащитный не присутствовал в зале суда. Она заявила, что супруга Лапшина обратилась в Отдел гражданства и миграции Главного управления внутренних дел Минска с требованием предоставить дополнительную защиту.

Кроме того, она представила жалобу в Комитет по защите прав человека ООН, который уже принял жалобу на рассмотрение.

В случае признания со стороны Верховного суда Беларуси законным решения об экстрадиции Лапшина в Баку, оно вступит в силу с момента обнародования.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.