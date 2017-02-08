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Развлекающийся с миллиардером Обама стал звездой YouTube


Бывший президент США Барак Обама в отпуске занялся экстремальными видами спорта в компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Ролик с прыгающим на волнах политиком был опубликован 7 февраля на YouTube-канале Richard Branson. За сутки он набрал почти два миллиона просмотров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Обама с Брэнсоном отдыхают на яхте близ острова-курорта Москито и соревнуются в умении кататься на кайтборде. В итоге бывший президент победил миллиардера, обогнав его на 50 метров.



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