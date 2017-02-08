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Заявление МО Азербайджана – жалкая попытка ввести в заблуждение мировое сообщество: МО НКР


МО НКР считает заявление МО Азербайджана о том, что АО НКР пыталась осуществить на линии соприкосновения диверсионную вылазку, полной дезинформацией. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО НКР.

В заявлении МО НКР сказано:«Сегодня МО Азербайджана выступило с очередным нелепым заявлением о том, будто вчера, в районе 16:55 карабахская сторона обстреляла из орудий и минометов передовые позиции азербайджанской стороны, чтобы отвлечь внимание и осуществить диверсионную вылазку в другом направлении.

МО НКР заявляет, что это является полной дезинформацией и жалкой попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество. Подобными ложными заявлениями азербайджанская сторона пытается оправдать свои вчерашние провокационные действия».



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