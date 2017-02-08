В Израиле следят за судьбой блогера Лапшина

Израиль пристально следит за делом блогера Александра Лапшина, имеющего, помимо российского, гражданство еврейского государства, и находится в контакте со всеми сторонами. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал РИА Новости официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон.

Генпрокуратура Белоруссии в январе решила выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение прокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде Белоруссии.

Верховный суд Белоруссии во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников Службы госбезопасности.

"Мы пристально следим за развитием дела господина Лапшина и находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам", - сказал собеседник агентства.