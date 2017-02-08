В зимние месяцы в Армении увеличилось количество травм

В Армении зимой 2017 года, в общей сложности, зарегистрировано 118 случаев переломов и травм. Причиной травм в основном являлся гололед на улицах.

По сообщению «Арменпресс», об этом заявил заведующий приемным отделением Научного центра травмотологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Грант Ашчян.

“По сравнению с предыдущими годами, в этом году случаи травм участились. Это обусловлено количеством осадков в зимний период. В основном, по данным нашего центра, зафиксировано 118 случаев травм, причиной 70 из них стал гололед на улицах. В 55% пострадали женщины, в 45% - мужчины. К нам обращаются пострадавшие как из столицы, так и из областей Армении”, - заявил он.

Дети до 16 лет составляют 14,5% от общего числа пострадавших, а 85,5% - взрослые. Отмечены случаи переломов как верхних, так и нижних конечностей. 2/3 случаев нуждались в оперативном вмешательстве, для остальных случаев было назначено консервативное лечение.

Случаев смерти в связи с переломами и травмами не зафиксировано.