МИД РФ разочарован решением Верховного суда Белоруссии о выдаче Лапшина Азербайджану

Россия разочарована решением Верховного суда Белоруссии о выдаче Александра Лапшина Азербайджану. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявили в МИД РФ.

"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией, - подчеркнули в дипведомстве. - Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье".







