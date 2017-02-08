Посол Армении в Германии встретился с председателем фонда «Конрад Аденауэр»

Посол Армении в Германии Ашот Смбатян встретился 7-го февраля с председателем фонда «Конрад Аденауэр», бывшим председателем Европарламента, доктором Гансом-Гертом Петерингом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

На встрече стороны высоко оценили деятельность ереванского офиса фонда «Конрад Аденауэр», подчеркнув необходимость более тесного сотрудничества и расширения поля деятельности фонда «Конрад Аденауэр».

Стороны обсудили также региональные проблемы и наличествующие вызовы.

Кроме того, были затронуты вопросы текущего статуса в переговорах по рамочному соглашению Армения-ЕС.

Ганс-Герт Петеринг в 1979-2014 годах являлся депутатом Европарламента, в 1999-2007 годах он был председателем самой крупной партии Европарламента – ЕНП, а в 2007-2009 годах он являлся председателем Европарламента. С 2009 года Ганс-Герт Петеринг является председателем фонда «Конрад Аденауэр».