Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

В Турции уволены более 4 тысяч госслужащих


В условиях длящегося в Турции чрезвычайного положения президент Эрдоган принял новое решение, согласно которому с работы были уволены 4 тысячи 464 госслужащих. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

В частности, были уволены 2 тысячи 585 госслужащих в сфере образования,  893 – из командования жандармерии, 330 академиков и др.

После подавления попытки военного переворота 15-го июля 2015 года в Турции уволили около 125 тысяч человек, около 40 тысяч человек были арестованы.



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