В Турции уволены более 4 тысяч госслужащих

В условиях длящегося в Турции чрезвычайного положения президент Эрдоган принял новое решение, согласно которому с работы были уволены 4 тысячи 464 госслужащих. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

В частности, были уволены 2 тысячи 585 госслужащих в сфере образования, 893 – из командования жандармерии, 330 академиков и др.

После подавления попытки военного переворота 15-го июля 2015 года в Турции уволили около 125 тысяч человек, около 40 тысяч человек были арестованы.