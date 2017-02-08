Пользователи YouTube смогут вести видеотрансляцию со смартфонов

Наиболее популярные пользователи видеосервиса YouTube получат возможность вести трансляцию на этом портале с помощью своих мобильных устройств. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте YouTube.

Из него следует, что речь идет о трансляции в прямом эфире изображения, запечатленного камерой смартфона без использования иных приложений. Первоначально данная функция будет доступна только тем пользователям YouTube, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Позже ее предоставят и всем остальным. Сотрудники видеосервиса отмечают, что "сотни тысяч талантливых людей получат новую возможность быстрее без посредников делиться мыслями, рассказывать о своих жизнях и творчестве".