Жена Трампа достигла мирового соглашения с оклеветавшим ее блогером

Первая леди США Меланья Трамп урегулировала в досудебном порядке дело о публикации блогером из штата Мэриленд Уэбстером Тарпли публикаций, порочащих ее честь и достоинство. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в сообщении ее адвокатов из расположенного в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) агентства Harder, Mirell & Abrams.

Супруга американского президента "пришла к мировому соглашению с Тарпли, который согласился извиниться и выплатить семье Трампа существенную компенсацию", отмечается в заявлении. "2 августа 2016 года я опубликовал статью о Меланье Трамп, которая была наполнена ложными и дискредитирующими ее высказываниями", - приводят адвокаты выдержки из письма 71-летнего блогера. Он признал, что "эти ложные высказывания" нанесли вред членам семьи главы государства и принес им "искренние извинения". При этом адвокаты не указали размер суммы, которую обязался выплатить блогер.