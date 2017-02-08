Офицеры ЮВО в Армении провели уроки «мужества» для учеников российских школ Минобороны России

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Республике Армения, офицеры провели для молодых военнослужащих и школьников российских школ Минобороны России уроки «Мужества». Данное мероприятие проводится в рамках 25-летия подвига Героя России, генерал-майора авиации Суламбека Осканова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия с военнослужащими и детьми проходили в музее воинской части в военном городке «Большая крепость» Гюмрийского военного гарнизона и на военном аэродроме «Эребуни» Ереванского военного гарнизона.

Военные летчики и офицеры познакомили школьников и новобранцев с жизнью Героя России, обращая особое внимание на то, как Суламбек Сусаркулович целенаправленно работал над собой в профессиональном, интеллектуальном и духовно-нравственном отношении. Рассказ о нелёгком жизненном пути и трагической гибели командира Липецкого авиацентра генерал-майора авиации Осканова сопровождался показом документального фильма «Который впереди …» и фотодокументальной выставки «Прерванный полет».

В 2012 году одному из самолетов Липецкого авиацентра - МиГ-29 - было присвоено имя Суламбека Осканова. Эта машина под номером 29 принимала участие в составе пилотажной группы «Соколы России». После капитального ремонта истребитель стал на вооружение российской авиабазы «Эребуни» ЮВО в Республике Армения, которому в 2016 году восстановлено и нанесено имя Героя России.

Справочно:

Суламбек Сусаркулович Осканов родился 8 января 1943 года в крестьянской семье. В 1966 году с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Он одним из первых в ВВС освоил истребитель четвертого поколения – МиГ-29. 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полета в сложных метеорологических условиях у самолета МиГ-29, который пилотировал Осканов, произошел отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, летчик увидел перед собой населенный пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянку Добринского района Липецкой области.