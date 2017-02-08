Левон Мкртчян и Иван Волынкин обсудили вопросы армяно-российского научно- образовательного сотрудничества

Министр образования и науки РА Левон Мкртчян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Ивана Волынкина. Основной темой встречи были вопросы, касающиеся армяно-российского сотрудничества в образовательной системе. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Армении.

Левон Мкртчян отметил, что на данный момент подводятся итоги работ по разработке концеции развития в Армении иностранных языков, в частности, русского языка. Он подчеркнул, что данной концепцией будет уточнен вопрос преподавания в армянских общеобразовательных школах иностранных языков, соответствующая методология а также требования, выдвигаемые к учителям иностранных языков.

Собеседники обсудили и вопросы, касающиеся совместного конкурса, объявленного со стороны Минобразования РА и Русского центра науки и культуры РФ с целью получения высшего и поствузовского образования в высших учебных заведениях Российской Федерации. В данном контексте был также обсужден вопрос предоставления в текущем учебном году права отсрочки студентам являющихся приоритетными для правительства РА специальностей.

Стороны затронули и вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности и развития филиала Московского государственного университета им. Ломоносова в Армении.

Поблагодарив за сотрудничество в данной сфере, посол Иван Волынкин отметил, что совместно реализуемые в сфере образования программы динамично развиваются, а имеющиеся вопросы решаются в атмосфере взаимопонимания и взаимосогласия.

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы, касающиеся реализации совместных программ в сфере науки и образования.