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Бако Саакян принял участие в заседании коллегии по подведению итогов оперативно- служебной деятельности органов и подразделений Полиции НКР


8 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов и подразделений Полиции НКР в 2016-ом году. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

С докладами выступили начальник полиции Камо Агаджанян, представители руководящего состава ведомства.
Президент Саакян подчеркнул, что задачи, стоящие перед системой, сложны и важны, и полиция имеет соответствующий потенциал для их эффективного решения.
Глава государства назвал удовлетворительной деятельность ведомства в 2016-ом году и дал соответствующие поручения по надлежащему выполнению работ в 2017-ом году.



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