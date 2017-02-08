8 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов и подразделений Полиции НКР в 2016-ом году. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

С докладами выступили начальник полиции Камо Агаджанян, представители руководящего состава ведомства.

Президент Саакян подчеркнул, что задачи, стоящие перед системой, сложны и важны, и полиция имеет соответствующий потенциал для их эффективного решения.

Глава государства назвал удовлетворительной деятельность ведомства в 2016-ом году и дал соответствующие поручения по надлежащему выполнению работ в 2017-ом году.