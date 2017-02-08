В США умерла старейшая в мире аквариумная рыба

В океанариуме американского штата Чикаго умерла самая старая в мире аквариумная рыба, пишет во вторник, 7 февраля, Sky News. Двоякодышащему по кличке Granddad («Дедушка») было более 90 лет.

На прошлой неделе рыба, которая весила 11 килограммов, потеряла аппетит. После осмотра специалистов выяснилось, что внутренние органы животного отказывают. Сотрудники учреждения уверены, что Дедушка был близок к достижению ста лет.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, рыба прибыла в местный аквариум Шедда в 1933 году из Австралии. За это время на животное успели посмотреть более 100 миллионов человек.