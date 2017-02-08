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Племянницу Оджалана выпустили на свободу


Член прокурдской Демократической партии народов Турции, депутат Меджлиса Дилек Оджалан на свободе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает женское крыло прокурдской Демократической партии народов Турции.

Дилек Оджалан была задержана в аэропорту имени Ататюрка, откуда она намеревалась вылететь в Италию. Ее обвиняют в «террористической пропаганде». Прокурор требует для нее осуждения сроком на 5 лет лишения свободы.

Дилек Оджалан была доставлена в суд, где дала показания, после чего ее освободили.

Отметим, что Дилек Оджалан является племянницей лидера курдов Абдулла Оджалана. 



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