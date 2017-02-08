В провинции Айваджик в Турции за 3 дня произошло около 500 землетрясений

МЧС Турции (AFAD) опубликовал данные о статистике землетрясений в губернии Чанаккале в Турции в провинции Айваджик. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

По опубликованным данным, с 6-го по 8-е февраля здесь произошло около 500 землетрясений. Их сила колебалась в пределах 5.3 -5.2 баллов.

Человеческих жертв не было, однако некоторые здания и строения были повреждены.