Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

В провинции Айваджик в Турции за 3 дня произошло около 500 землетрясений


МЧС Турции (AFAD) опубликовал данные о статистике землетрясений в губернии Чанаккале в Турции в провинции Айваджик. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

По опубликованным данным, с 6-го по 8-е февраля здесь произошло около 500 землетрясений. Их сила колебалась в пределах 5.3 -5.2 баллов.

Человеческих жертв не было, однако некоторые здания и строения были повреждены.



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