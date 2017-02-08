В Турции снова задержали гюленовцев

В рамках антигюленовского расследования, ведомого в Турции, произошли новые задержания. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В результате операции, проведенной в 33 губерниях Турции, было задержано 44 человека.

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.