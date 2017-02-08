Четырехдневка НС Армении. Члены правительства Армении ответят на вопросы депутатов: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 101 депутат.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

На заседании 7-го февраля обсуждался пакет законопроектов об ипотечном кредитовании, которым намерено полнее осуществить защиту прав потребителей и их законных интересов.

Затем во втором чтении обсуждался закон о гражданстве Армении и пакет о внесении изменений в административный кодекс Армении.

Затем обсуждалось соглашение об интеграции в области валютных рынков стран СНГ, подписанное в 2012 году в Ашгабаде, а также подписанное тогда же и там же соглашение об основании Совета руководителей финансовой разведки стран СНГ.

Замминистра экологии Армении Симон Папян представил парижское соглашение, подписанное 12-го декабря 2015 года о глобальных климатических угрозах.

В 16:30 члены правительства Армении ответят на вопросы депутатов НС Армении.