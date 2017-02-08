В Маниле 15 тысяч человек лишились жилья в результате пожара

Возникший в ночь на среду сильный пожар в трущобном районе столицы Филиппин Манилы лишил крова около 15 тысяч человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.

В квартале Parola, примыкающем к манильскому порту, за ночь полностью выгорели более тысячи жилых строений, говорится в сообщении. По словам сотрудников пожарной охраны, возгорание произошло в одном из домов вечером во вторник. Жилые дома в районе пожара рассчитаны на две-три семьи и стоят очень близко друг к другу, в результате чего пожар моментально распространился на весь квартал, сообщает агентство.

По счастливой случайности только семь человек получили легкие травмы, больше при пожаре никто не пострадал, говорится в сообщении. Жители квартала успели выскочить из горящих домов и провели большую часть ночи на улице неподалеку от своего горящего квартала вместе с вещами, которые сумели вынести из домов.

Ранним утром социальные службы Манилы начали размещение погорельцев во временных убежищах. В настоящее время в них находятся более 3 тысяч семей, сообщает агентство.

Агентство отмечает, что полностью потушить огонь пожарным удалось только утром.

ФОТО: REUTERS/ Romeo Ranoco