CNN: Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет ему напарника

Президент США Дональд Трамп разочарован своим пресс-секретарем Шоном Спайсером и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди, напоминает CNN.

"Дональд Трамп разочарован Спайсером во время первых двух недель (новой) администрации", — отмечает телеканал.

Он напоминает, что Спайсер долгое время работает в Республиканской партии США и является близким соратником бывшего председателя партии, а ныне главы аппарата Белого дома Ринса Прибаса.

"По данным источников, близких к процессу набора (персонала), Трамп расстроен Прибасом из-за выбора Спайсера на возможно самую видную позицию в администрации после президента", — сообщает CNN.

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