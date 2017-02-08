CNN: Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет ему напарника
Президент США Дональд Трамп разочарован своим пресс-секретарем Шоном Спайсером и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди, напоминает CNN.
"Дональд Трамп разочарован Спайсером во время первых двух недель (новой) администрации", — отмечает телеканал.
Он напоминает, что Спайсер долгое время работает в Республиканской партии США и является близким соратником бывшего председателя партии, а ныне главы аппарата Белого дома Ринса Прибаса.
"По данным источников, близких к процессу набора (персонала), Трамп расстроен Прибасом из-за выбора Спайсера на возможно самую видную позицию в администрации после президента", — сообщает CNN.