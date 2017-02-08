На дороге Масис-Арташат перевернулся автомобиль

8-го февраля на дороге Масис-Арташат произошло ДТП: перевернулся автомобиль, есть пострадавший.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на дороге Масис-Арташат, в окрестностях ресторана «Эдрад» а/м марки «Opel Astra G», г/н 34 AD 880, водитель – А.М.,1974 г;р;, выехал с полосы движения и перевернулся.

До прибытия спасателей пассажир К.Ц., был госпитализирован в МЦ Масиса. Врачи оценили состояние пострадвшего как удовлетворительное.

Спасатели выправили машину, обесточили ее и закрыли газовый клапан.