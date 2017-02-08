На выставке «Aquatherm Moscow 2017» Армению представил бренд «Bitherm»

«Bitherm» - это первый армянский бренд в строительной сфере, который принял участие в престижной московской 21-й Международной выставке «Aquatherm Moscow 2017».

Как сообщает «Арменпресс», с 7 по 10 февраля в Москве открылась выставка Aquatherm Moscow, которая с 2008 года проводится на российском рынке со стороны компаний Reed Exhibitions и ITE. Мероприятие занимает лидирующие позиции в сферах отопления, вентиляции, водоснабжения и санитарной системы.

Aquatherm Moscow – это крупнейшая бизнес-платформа, привлекающая сектор, который обеспечивает плодотворное сотрудничество участников рынка – производителей, поставщиков, розничных торговцев и конечных потребителей.

Здесь, по соседству с трубами бренда Bitherm представлен ряд всемирно известных компаний, таких как BAXI, Merlin, Aquatechnik.

Трубы марки Bitherm изготавливаются по новейшим немецким технологиям из высококачественного сырья.

Трубы и детали Bitherm получили и ряд международных сертификатов, которые также свидетельствуют о высоком качестве отечественной продукции.