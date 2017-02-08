Директор ЦРУ Майк Помпео посетит Турцию
Директор ЦРУ США Майк Помпео посетит Турцию, это будет его первый зарубежный визит. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
В рамках визита директор ЦРУ США Майк Помпео Աвстретится с высокопоставленными официальными лицами Турции. Среди прочих, планируется обсуждение вопроса борьбы с гюленовцами.
09:05, 08.02.2017
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