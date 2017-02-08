Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

Директор ЦРУ Майк Помпео посетит Турцию


Директор ЦРУ США Майк Помпео посетит Турцию, это будет его первый зарубежный визит. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

В рамках визита директор ЦРУ США Майк Помпео Աвстретится с высокопоставленными официальными лицами Турции. Среди прочих, планируется обсуждение вопроса борьбы с гюленовцами.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации