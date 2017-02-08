Директор ЦРУ Майк Помпео посетит Турцию

Директор ЦРУ США Майк Помпео посетит Турцию, это будет его первый зарубежный визит. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В рамках визита директор ЦРУ США Майк Помпео Աвстретится с высокопоставленными официальными лицами Турции. Среди прочих, планируется обсуждение вопроса борьбы с гюленовцами.