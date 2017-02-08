Защитник прав человека Армении считает экстрадицию Александра Лапшина посягательством на свободу слова

Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление по поводу экстрадиции Александра Лапшина белорусскими властями.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Защитника прав человека Армении, в заявлении сказано: «Арест и выдача Александра Лапшина не могут иметь значение для работы журналистов и правозащитников в НКР. Эта деятельность считалась и будет всегда считаться правомерной – в этом принцип. Факт экстрадиции Александра Лапшина очевидно связан с посягательством на свободу слова. То, что после того, как Лапшин оказался под юрисдикцией Азербайджана, на него сразу надели наручники, его сопровождали силовики в масках, и то – как широко озвещалось это событие, указывает на применение к нему недозволенных методов. Поощрение визитов международных журналистов и правозащитников в НКР, представление демократических институтов НКР на международных встречах должны стать основными направлениями работы всех нас. Альтернативы подобной нашей деятельности нет».