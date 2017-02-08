Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

Защитник прав человека Армении считает экстрадицию Александра Лапшина посягательством на свободу слова


Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление по поводу экстрадиции Александра Лапшина белорусскими властями.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Защитника прав человека Армении, в заявлении сказано: «Арест и выдача Александра Лапшина не могут иметь значение для работы журналистов и правозащитников в НКР. Эта деятельность  считалась и будет всегда считаться правомерной – в этом принцип. Факт экстрадиции Александра Лапшина очевидно связан с посягательством на свободу слова.  То, что после того, как Лапшин оказался под юрисдикцией Азербайджана, на него сразу надели наручники, его сопровождали силовики в масках, и то – как широко озвещалось это событие, указывает на применение к нему недозволенных методов. Поощрение визитов международных журналистов и правозащитников в НКР, представление демократических институтов НКР на международных встречах должны стать основными направлениями работы всех нас. Альтернативы подобной нашей деятельности нет». 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации