Иранский министр призвал ОПЕК продолжить сокращение добычи нефти

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что ОПЕК следует обсудить вопрос о дальнейшем сокращении добычи нефти во втором полугодии 2017 года — варианте, к которому он сам склоняется, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"ОПЕК необходимо на вторые шесть месяцев еще сократить количество добываемой нефти. Этот вопрос нуждается в обсуждении и оценке", — приводит его слова агентство Fars .

Министр также отметил, что страны-члены ОПЕК, как и не входящие в организацию государства, придерживаются своих обязательств по достигнутому ранее соглашению, что положительно сказывается на нефтяном рынке.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.