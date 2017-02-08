Проекты годовых отчетов исполнения бюджета Еревана 2016 года будут представлены на общественное обсуждение

В мэрии Еревна состоялось заседание Совета управления четырехлетней программой развития городской общины Еревана и годовым бюджетом, которое провел вице-мэр Еревана Ваге Никоян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью столичной мэрии.

В повестку заседания были включены вопросы, касающиеся представления на общественное обсуждение в установленном порядке проектов решений Совета старейших “Об отчете о реализации программы развития Еревана в 2016 году” и “Об утверждении отчета о выполнении бюджета Еревана в 2016 году”.

Вице-мэр Ваге Никоян отметил, что итоговый годовой отчет мэрии Еревана 2016 года также представлен в опубликованном и доступном для граждан в электронной версии бюллетене.

В ходе заседания вице-мэр детально ответил на поднятые со стороны членов совета вопросы.

Члены Совета управления четырехлетней программой развития городской общины Еревана и годовым бюджетом голосованием единогласно постановили в установленном порядке представить на общественное обсуждение проекты отчетов.