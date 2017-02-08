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КГД Армении осуществило 461 производство в связи с нарушением таможенных правил


В отделе административного производства Управления по выявлению правонарушений и осуществлению административного производства Комитета по государственным доходам Армении в 2016 году было осуществлено 461 производство в связи с нарушением таможенных правил, 37 из которых были отправлены в отдел расследований, по 423 возбуждено администрративное производство.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе КГД при правительстве Армении.

По 240 производствам назначены административные штрафы в размере 484 млн драмов, из которых в госбюжет поступила сумма в размере 402 млн драмов. Производства осуществлены в установленные законом сроки, в случае наличия скоропортящихся товаров -  в максимально сжатые сроки. 



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