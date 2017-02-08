Работы по строительству второй высоковольтной ЛЭП Иран-Армения проводятся по нескольким направлениям

В рамках программы строительства воздушной линии электропередачи Иран-Армения напряжением 400 кВ в прошлом году стартовали работы по импорту оборудования, рытью фундаментов опор, бетонированию и монтажу опорных столбов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА.

По словам начальника Отдела кредитных и грантовых программ аппарата Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Грайра Арутюняна, на различных участках линии электропередачи построены около 100 км подъездной дороги, проведено инженерно-геологическое исследование фундаментов угловых и анкерных опор, выкопаны фундаменты для 59 опор, 39 из которых забетонированы, проведен монтаж еще 6 опор.

Завершена работа по разметке 706 опор. Импортированы и складированы 384 осей типа LSD-3. Полностью импортированы и металлические конструкции 13 опор.

На подстанции “Нораван” проведена работа по строительству ограды длиной 620 линейных метров, резки грунта в объеме 73,5 тысяч кубических метров, перевозке 40 тысяч кубометров почвы и пр.

Для строительства воздушной линии электропередачи со стороны ЗАО “Высоковольтные электросети” было приобретено 15 общинных и государственных, а также 23 частных земельных участка.

Напомним, что главной организацией – подрядчиком строительства воздушной линии электропередачи Иран-Армения является иранская компания “Санир”. Программа реализуется при финансировании Банка развития экспорта Ирана.