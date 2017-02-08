Для осуществления наблюдателькой миссии во время парламентских выборов в Армении зарегистрировались 3 местные организации

Для осуществления наблюдателькой миссии во время парламентских выборов в ЦИК Армении зарегистрировались 3 местные организации.

Как передает «Арменпресс», это ОО «Международный центр демократического права» (133 наблюдателя), «Палата объединенных лидеров» (137 наблюдателей) и «Всеармянская молодежная ассоциация»- (189 наблюдателей).

Заявления для аккредитации в качестве наблюдателей подаются после назначения дня выборов, но не позднее, чем за 15 дней до этого.

Процесс регистрации наблюдателей начат в ЦИК Армении с 30-го декабря 2016 года, и завершит 18-го марта.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.