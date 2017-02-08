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Трамп рассказал, что спит менее пяти часов в сутки


Президент США Дональд Трамп уделяет сну не больше 4-5 часов и по утрам выявляет очередные фальшивки американских СМИ о себе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом 70-летний Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News, последний фрагмент которого был показан во вторник в эфире.

"Я работаю много и долго, обычно до полуночи или до первого часа ночи. Просыпаюсь в пять часов утра", - рассказал глава государства. "Я читаю газеты, смотрю по телевизору, что происходит... Я сразу вычисляю ложь", - продолжал Трамп, который при этом не упустил возможности в очередной раз пожаловаться на "зашкаливающий уровень бесчестия некоторых телеканалов и газет, публикующих откровенные фальшивки", особенно о президенте США.

Трамп в очередной раз утверждал, что СМИ США целенаправленно публикуют о нем "ложные новости", намеренно пытаясь выставить президента в неприглядном свете.

 

 



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