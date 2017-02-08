В Управлении госимуществом сообщают имя первого уволенного с работы чиновника

По данным мониторинга, осуществляемого Управлением госимуществом при правительстве Армении, в последние годы ОАО «Ереванский ювелирный завод» работал с отрицательным сальдо, исходя из чего генеральный директор этого прадприятия Гагик Кафян подал заявление об отставке. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Управления госимуществом при правительстве Армении.

«Собственником 80% акций ОАО «Ереванский ювелирный завод» является государство, и права на управление этим активом были в 2015 году переданы от Министерства экономики Управлению госимуществом при правительстве Армении. По данным мониторинга, осуществляемого Управлением госимуществом при правительстве Армении, в последние годы ОАО «Ереванский ювелирный завод» работал с отрицательным сальдо, исходя из чего генеральный директор этого прадприятия Гагик Кафян подал заявление об отставке»,- сказано в сообщении.