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В Управлении госимуществом сообщают имя первого уволенного с работы чиновника


По данным мониторинга, осуществляемого Управлением госимуществом при правительстве Армении, в последние годы ОАО «Ереванский ювелирный завод» работал с отрицательным сальдо, исходя из чего генеральный директор этого прадприятия Гагик Кафян подал заявление об отставке. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Управления госимуществом при правительстве Армении.

«Собственником 80% акций ОАО «Ереванский ювелирный завод» является государство, и права на управление этим активом были в 2015 году переданы от Министерства экономики Управлению госимуществом при правительстве Армении.  По данным мониторинга, осуществляемого Управлением госимуществом при правительстве Армении, в последние годы ОАО «Ереванский ювелирный завод» работал с отрицательным сальдо, исходя из чего генеральный директор этого прадприятия Гагик Кафян подал заявление об отставке»,- сказано в сообщении.



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