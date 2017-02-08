Фестиваль итальянской эстрадной песни стартовал в Сан-Ремо

Популярный фестиваль итальянской эстрадной песни начался во вторник вечером в 67-й раз в Сан-Ремо, городе на Лигурийском побережье. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, ежегодно событие транслируется по первому каналу итальянской теле- и радиокомпании RAI и становится самым рейтинговым.

В первый из пяти вечеров на сцену исторического театра "Аристон" вышли 11 из 22 участников основного конкурса, включая известного итальянского исполнителя Аль Бано, для которого нынешний фестиваль 18-й по счету за долгую карьеру. Из именитых гостей выступили итальянский поп-певец Тициано Ферро, пуэрториканец Рики Мартен и комик Кроцца, который шутил на актуальные темы итальянской политики.

В ближайшие дни в Сан-Ремо ожидаются британский певец Робби Уильямс и американский актер Киану Ривз. Как всегда зрителей ждут сюрпризы и неожиданное появление на сцене знаменитостей. Завершится фестиваль в субботу объявлением победителя, который будет определен по результатам интерактивного голосования публики и телезрителей, а также профессионального журналистского жюри.

Песенный фестиваль Сан-Ремо проходит с 1951 года. За всю историю этого смотра на нем выступали почти все звезды итальянской эстрады. Участие в Сан-Ремо считается престижным благодаря музыкальной рекламе - песни, впервые исполняемые со сцены театра "Аристон", становятся хитами вне зависимости от результатов конкурса. Поэтому участием в фестивале не пренебрегают и уже получившие признание артисты. В отдельном конкурсе участвуют восемь новичков. для которых фестиваль становится стартовой площадкой в мир шоу-бизнеса.



ФОТО: EPA/CLAUDIO ONORATI