CNN: советник Трампа подтвердила его готовность сотрудничать с РФ для уничтожения ИГ

Президент США Дональд Трамп готов сотрудничать с Россией и ее лидером Владимиром Путиным в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, это подтвердила во вторник советник нового главы американского государства Келлиэнн Конуэй, которая выступала в эфире телеканала СNN.

Она отвергла утверждения, согласно которым Трампа и Путина якобы связывают дружеские отношения, подчеркнув, что американский лидер, как он сам неоднократно заявлял, "едва знает" президента России.

Вместе с тем, Конуэй подтвердила, что американский президент готов сотрудничать с Россией в деле борьбы против терроризма, в частности, против ИГ, а также в решении других мировых проблем.





