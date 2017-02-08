Блогер Лапшин не стал комментировать свою экстрадицию

Экстрадированный из Минска в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин прибыл в аэропорт специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников Службы госбезопасности республики. Как сообщает Арменпресс, об этом передаёт корреспондент РИА Новости.

Лапшина встретила группа журналистов. Сам блогер никак не прокомментировал свою экстрадицию.

Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, Лапшин отправлен в изолятор Службы госбезопасности Азербайджана, во время прибытия блогера в аэропорту были усилены меры безопасности. По его данным, блогера отгородили от журналистов. Он добавил, что представители СМИ прошли проверку на наличие лишних предметов. Блогер был в тяжёлом расположении духа и не реагировал на реплики и вопросы журналистов.

Верховный суд Белоруссии оставил во вторник в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Александра Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. В январе Генпрокуратура Белоруссии решила выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение прокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде Белоруссии.

В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны.

При этом МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.