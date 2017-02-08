Губернатор Луизианы объявил в штате режим ЧП

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения в штате в связи с обрушившимися на его южные районы торнадо. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в сообщении, распространенным во вторник его администрацией.

"Мы усиленно работаем с тем, чтобы каждый житель штата, пострадавший от бури, как можно быстрее получил необходимые ресурсы", - отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что в Новом Орлеане на юге штата из-за торнадо пострадали десятки человек, повреждены многие строения. Без электроснабжения остались около 10 тыс. домов.

В ряде районов зафиксированы утечки газа. Власти продолжают оценивать нанесенный ущерб и уточнять масштабы разрушений.

AP Photo/Gerald Herbert