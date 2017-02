Трамп обвинил демократов в препятствовании работе его администрации

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в создании помех для работы его администрации и чрезмерном затягивании процедуры одобрения на государственные посты избранных им кандидатов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Это позор, что все члены моей администрации еще не на местах, самая долгая задержка в истории нашей страны. Помехи со стороны демократов!", - говорится в сообщении.

После более чем двух недель с момента вхождения президента в должность Конгрессом США одобрены лишь шесть кандидатов на руководящие должности в администрации из 20 представленных Трампом.

Ранее были утверждены кандидатуры министров обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, а также госсекретаря и постоянного представителя при ООН.

It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats!