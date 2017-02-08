Арман Татоян встретился с высокопоставленными чиновниками ЕС

Омбудсмен Армении Арман Татоян 7 февраля в Брюсселе встретился с рядом высокопоставленных чиновников Евросоюза, в числе которых депутат Европарламента Франк Энгель, глава отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и «Восточного партнерства» Генерального директората ЕС Василис Марагос, а также специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберт Зальбер.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе аппарата омбудцмена РА.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся состояния прав человека в Армении, в том числе, международные вопросы, а также урегулирования закона РА “Об омбудсмене”. Чиновники ЕС отметили важность нового закона, посчитав его прогрессивным и необходимым для внедрения и закрепления в стране европейских критериев защиты прав человека.

Они подчеркнули роль Армана Татояна в сфере защиты прав человека, отметив его активность и выразили готовность развивать сотрудничество между Офисом омбудсмена и ЕС.

В ходе встречи со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Арман Татоян поднял вопрос участия омбудсмена Арцаха в европейских процессах, выразил крайнюю озабоченность в связи с решением об экстрадиции журналиста Александра Лапшина Азербайджану, о непозволительности, негативной роли данного решения, отметив, что сейчас визиты в Арцах должны еще более активизироваться.

Омбудсмен РА также представил Герберту Зальберу подробности диверсионных атак со стороны азербайджанских ВС 29-го декабря 2016 года и 3-го, 8-го января 2017 года в окрестностях села Чинари, итоги работы аппарата омбудсмена РА по сбору фактов и документов, а также составленный доклад, в том числе, с полученными доказательствами.