Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 80 раз, более 850 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 7-го на 8-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 80 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 850 раз стреляла в сторону армянских позиций. На линии соприкосновения в НКР наблюдается рост напряженности, особенно, в восточном и северо-восточном в направлениях.

Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения артиллерию (22 выстрела) и минометы (25 выстрелов).

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия для подавления активности противника».