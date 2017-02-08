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На линии соприкосновения в НКР наблюдается рост напряженности


Азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 80 раз, более 850 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь  с  7-го на 8-е февраля азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 80 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 850 раз стреляла в сторону армянских позиций. На  линии соприкосновения в НКР наблюдается рост напряженности, особенно, в восточном и северо-восточном в направлениях.

Азербайджанская  сторона применила на линии соприкосновения артиллерию (22 выстрела) и минометы (25 выстрелов).

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия для подавления активности противника».



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