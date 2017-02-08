На территории Армении и НКР имеются закрытые и труднопроходимые дороги

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 8-го февраля на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги.

Закрыта дорога Берд-Чамбарак.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, Урасар-Катнахпюр.

На перевалеВарденяц, на поворотах Тигранашена, на дорогах Сотк-Карвачар, Капан-Горис, Горис-Сисиан - местами гололед.

В Араратской области – туман.

На территории НКР труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.