Состоялся первый телефонный разговор Трампа с Эрдоганом после его вступления в должность президента США. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Собеседники обсудили отношения между США и Турцией и подтвердили решимость бороться с терроризмом.

Трамп отметил, что поддерживает Турцию – как стратегического партнера и члена НАТО. Он высоко оценил роль турецкой стороны в борьбе с ИГИЛ.