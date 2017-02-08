Состоялся первый телефонный разговор Трампа с Эрдоганом
Состоялся первый телефонный разговор Трампа с Эрдоганом после его вступления в должность президента США. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
Собеседники обсудили отношения между США и Турцией и подтвердили решимость бороться с терроризмом.
Трамп отметил, что поддерживает Турцию – как стратегического партнера и члена НАТО. Он высоко оценил роль турецкой стороны в борьбе с ИГИЛ.
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