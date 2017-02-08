Лапшина экстрадировали в Азербайджан

7-го февраля блогер Александр Лапшин – гражданин РФ и Израиля, спецрейсом был доставлен в Баку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Interfax.

Верховный суд Беларуси отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина по поводу решения Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Верховный суд Беларуси рассматривал жалобу блогера менее получаса. Адвокат Лапшина Наталья Шекина сообщила, что ее подзащитный не присутствовал в зале суда. Она заявила, что супруга Лапшина обратилась в Отдел гражданства и миграции Главного управления внутренних дел Минска с требованием предоставить дополнительную защиту.

Кроме того, она представила жалобу в Комитет по защите прав человека ООН, который уже принял жалобу на рассмотрение.

В случае признания со стороны Верховного суда Беларуси законным решения об экстрадиции Лапшина в Баку, оно вступит в силу с момента обнародования.

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.