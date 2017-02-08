Предстоящие новости: 08.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 8-го февраля, состоится пресс-конференция председателя Госкомитета по градостроительству при правительстве Армении Нарека Саркисяна. Он представит детали инвестиционных строительных проектов.

Сегодня, 8-го февраля, состоится дискуссия кандидатов, выдвигаемых в члены Совета Палаты адвокатов Армении. Выборы Совета Палаты адвокатов Армении состоятся 11-го февраля.

Сегодня, 8-го февраля, состоится презентация книги депутата НС Армении Айка Бабуханяна «Армяно-турецкие отношения и информационная война (1991-2016 гг.)».

Сегодня, 8-го февраля, состоится пресс-конференция руководителя офиса «Ай дата» и по политическим вопросам АРФ «Дашнакцутюн» Киро Манояна. Тема: важные акценты программ офиса «Ай Дата» на 2017 год и региональные развития.

Сегодня, 8-го февраля, состоится пресс-конференция начальника одела авторских и смежных прав Агентства интеллектуальной собственности Кристине Амбарян, генерального директора ОО по защите авторских прав «Айэхинак» («Армянский автор») Сусанны Нерсисян, адвоката Артака Гарояна.

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