Намереваясь выдать Лапшина Азербайджану, белорусские власти демонстрируют, что ставят политическую выгоду выше демократических норм: МИД НКР

Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) прокомментировало решение Верховного суда Белоруссии, отклонившего жалобу по делу Александра Лапшина.

Как сообщает Арменпресс, в комментарии управления информации и по связям с общественностью МИД НКР агентству «Artsakhpress» говорится:

«Вердикт Верховного суда Белоруссии, оставившим в силе решение о выдаче известного блогера Александра Лапшина Азербайджану для уголовного преследования является не только выражением открытой поддержки политики запугивания иностранных граждан, проводимой азербайджанскими властями, но и вопиющим нарушением фундаментальных прав на свободу передвижения и свободу слова. Намереваясь выдать Александра Лапшина Азербайджану по запросу Баку на основе сфабрикованного и политически ангажированного дела белорусские власти демонстрируют, что ставят политическую выгоду выше демократических норм и принципов законности и справедливости».

15-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Также 7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина по поводу решения Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.