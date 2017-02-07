Азербайджан снова обратился к провокационным действиям на линии соприкосновения

После того, как 7 февраля азербайджанская сторона в ходе мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи, Баку снова обратился к провокационным действиям.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, в районе между 17:00 и 18:50 часов противник из огневых позиций, дислоцированных близ своих населенных пунктов, произвел выстрелы в направлении армянских позиций, дислоцированных в восточном направлении.

Кроме артиллерии, азербайджанские ВС используют как в восточном, так и в северном (Талиш) направлениях минометы разного калибра. На данный момент произведено общим количеством 46 выстрелов, в том числе 24 выстрела из миномета.

В результате действий противника Армия обороны НКР не понесла человеческих потерь.

Министерство обороны НКР заявляет, что вся ответственность за провокационные действия Азербайджана и их последствия полностью лежит на военно-политическом руководстве Баку.

«В случае продолжения подобных провокаций Минобороны НКР в целях обеспечения безопасности национальных границ Арцаха оставляет за собой право обратиться к несоразмерным ответным шагам», - говорится в заявлении МО НКР.