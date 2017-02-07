Подведены итоги деятельности министерств диаспоры, финансов, юстиции, иностранных дел и КГД Армении за 2016 год

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве 7 февраля продолжилось обсуждение отчетов органов государственного управления Армении о выполненных в 2016 году работах, реализации программы мероприятий деятельности и приоритетных задач правительства Армении в 2016 году.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, о результатах реализации программы мероприятий и приоритетных задач в 2016 году доложили министр диаспоры Грануш Акопян, министр финансов Вардан Арамян, министр иностранных дел Эдвард Налбандян, министр юстиции Арпине Ованнисян и председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян.