Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Подведены итоги деятельности министерств диаспоры, финансов, юстиции, иностранных дел и КГД Армении за 2016 год


Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве 7 февраля продолжилось обсуждение отчетов органов государственного управления Армении о выполненных в 2016 году работах, реализации программы мероприятий деятельности и приоритетных задач правительства Армении в 2016 году. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, о результатах реализации программы мероприятий и приоритетных задач в 2016 году доложили министр диаспоры Грануш Акопян, министр финансов Вардан Арамян, министр иностранных дел Эдвард Налбандян, министр юстиции Арпине Ованнисян и председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян.



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