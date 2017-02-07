Турецкая полиция задержала племянницу лидера Рабочей партии Курдистана

Депутат парламента Турции от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) и племянница лидера запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана Адбуллаха Оджалана Дилек Оджалан во вторник была задержана в аэропорту Стамбула. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, о факте задержания она сама сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Меня задержали в Стамбуле в аэропорту", - написала она. Депутат готовилась к вылету в Милан.

По информации телеканала NTV, ордер на задержание ранее выдал суд провинции Шанлыурфа. Оджалан подозревается в "пропаганде в пользу террористической организации".

С начала ноября прошлого года власти Турции задержали и арестовали более десятка членов ПДН в связи с подозрениями в их причастности к террористической деятельности или пропаганде терроризма. На данный момент под арестом находятся сопредседатели партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, и еще семь парламентариев. В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган ратифицировал закон, позволяющий лишить около 150 депутатов парламента неприкосновенности перед судебным преследованием. В списке лишившихся иммунитета есть и члены ПДН, и десятки депутатов от других партий, входящих в состав парламента, в том числе от правящей.