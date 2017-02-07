Фунт, евро и рубль подешевели

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 7-е февраля, курс доллара вырос на 0.28 драма и составил 486,07 драма. Евро подешевел на 3,98 драма, и курс его составил 518,05 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 8.18 драма, подешевев на 0,08 драмов по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт подешевел на 5,05 драма, составив курс в 601,07 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 19 тысяч 171,05 драма, серебра - 275,04 драма, платины – 15 тысяч 815,04 драма.